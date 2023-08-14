Как сообщает источник, за четыре сезона, проведенных в составе "Зенита", нападающий Малком заработал порядка 20 миллионов евро. Отмечается, что бразилец имел подъемные в размере 500 тысяч евро. При этом за три первых года в России он получил 12 миллионов евро.
26-летний Малком перешел в петербургский "Зенит" летом 2019 года. В составе сине-бело-голубых бразилец выиграл в общей сложности девять трофеев. В текущее трансферное окно он покинул стан сине-бело-голубых. Нападающий стал игроком саудовского "Аль-Хиляля". По сведениям интернет-ресурса Transfermarkt, "Зенит" заработал на трансфере Малкома 60 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Малком заработал около 20 млн евро за четыре сезона в "Зените"
Стало известно, сколько заработал нападающий сборной Бразилии Малком, выступая в составе петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"