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Сергей Юран может возглавить "Ахмат"

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Руководство грозненского "Ахмата" рассматривает кандидатуру Сергея Юрана на пост нового главного тренера команды.
Фото: ФК "Пари НН"
Как утверждает источник, чеченский клуб даже готов выплатить компенсацию "Пари Нижний Новгород" за досрочное расторжение контракта с 54-летним специалистом. Ранее сообщалось, что еще одним претендентом на пост наставника "Ахмата" является Евгений Калешин, работающий в тольяттинском "Акроне".

15 августа "Ахмат" объявил об отставке Сергея Ташуева. К ближайшему домашнему матчу с "Оренбургом" в рамках 5-го тура РПЛ команду готовит старший тренер "Ахмата-2" Иса Байтиев. Причиной увольнения Ташуева стали неудовлетворительные результаты клуба на старте сезона. Грозненцы одержали всего одну победу в шести матчах. После четырех сыгранных туров чемпионата России они опустились на 11-ю строчку в таблице, имея на счету 3 очка.

Сергей Юран принял "Пари НН" минувшей весной и помог волжанам остаться в РПЛ благодаря победе по сумме двух стыковых матчей над московской "Родиной" (3:2) из Первой Лиги.

Источник: "Матч ТВ"


Нижний Новгород Ахмат Юран
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