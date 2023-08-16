"Пожелания Дзюбе? Удачи, в карьере — продолжения! Самое главное, чтобы забивал и двигался на поле, как в былые добрые времена. И здоровья, конечно!" — сказал Овечкин.
34-летний Артём Дзюба минувший сезон, после семи лет в "Зените", начал в составе турецкого клуба "Адана Демирспор". Однако первый зарубежный опыт спортсмена оказался неудачным и уже в ноябре 2022 года Дзюба расторг с командой контракт. В феврале 2023 года Дзюба подписал краткосрочное соглашение с "Локомотивом", а после успешного выступления, продлил контракт ещё на сезон.
Источник: "Матч ТВ".
Овечкин — Дзюбе: главное, чтобы забивал и двигался на поле, как в былые времена
Хоккеист Александр Овечкин обратился к нападающему "Локомотива" Артему Дзюбе.
Фото: РИА Новости