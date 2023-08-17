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Metaratings: защитник "Альмерии" Бабич близок к трансферу в "Спартак"

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Центральный защитник испанской "Альмерии" Срджан Бабич близок к переходу в московский "Спартак".
Фото: ФК "Альмерия"
Как утверждает источник, 27-летний серб должен прилететь в Москву в начале второй декады августа для прохождения медосмотра и подписания контракта. Ранее сообщалось, что трансфер Бабича обойдется "Спартаку" в 5 млн евро. Годовой оклад защитника в стане "красно-белых" будет составлять 1,5 млн евро.

11 августа Бабич принял участие в матче стартового тура Ла Лиги за "Альмерию", которая на своем поле уступила "Райо Вальекано" со счетом 0:2. За плечами будущего новичка "красно-белых" 4 игры в майке национальной сборной Сербии. Контракт защитника с испанским клубом рассчитан до конца сезона-2025/26. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 3,5 млн евро.

Источник: Metaratings


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