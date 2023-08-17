– Матч "Спартак" – "Зенит" повышенной сложности. Думаю, Карасев выберет правильную тактику. С первых минут начнет фиксировать те фолы, которые нужно фиксировать. Если команды захотят играть в футбол, то Карасев выберет именно такую тактику: сначала посадит на свистки, потом даст им все шансы играть. Если команды будут заниматься ерундой – будут сидеть на свистках. Но думаю, Сергею хватит опыта и знаний, анализа и самоанализа, – цитирует Егорова "Спорт День за Днем".
17 августа стало известно, что москвич Сергей Карасев назначен главным судьей на центральный матч 5-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом". В роли VAR-ассистента будет работать Виталий Мешков из Димитрова. Игра состоится в воскресенье, 20 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по мск.
Отметим, что для 44-летнего москвича предстоящий матч станет третьим очным противостоянием команд в карьере. В предыдущих двух встречах победу неизменно праздновал "Зенит". При судействе Карасева "сине-бело-голубые" оказались сильнее "Спартака" в ноябре 2012 года в Москве со счетом 4:2 и в декабре 2020-го в Санкт-Петербурге со счетом 3:1. Обе игры прошли в рамках чемпионата России.
После четырех туров "красно-белые" с 9 очками идут четвертыми в таблице РПЛ, опережая "Зенит" на 2 очка. Лидером Премьер-Лиги является "Краснодар", который выиграл все 4 стартовых матча и набрал 12 очков.
Игорь Егоров: сначала Карасев посадит команды на свистки, потом даст им все шансы играть
Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров предположил, какую тактику судейства выберет Сергей Карасев при работе на центральном матче 5-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Зенитом".
Фото: РФС