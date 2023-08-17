– Тот факт, что Хорхе сейчас тренируется с ЦСКА, ничего не значит. Рынок еще открыт. Мы работаем над тем, чтобы его трансфер состоялся. Больше ничего пока сказать не могу, – приводит слова агента Sport24.
Контракт Карраскаля с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2025/26. В новом сезоне колумбийский полузащитник ни разу не появился на поле. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 7 млн евро. В минувшем сезоне Карраскаль принял участие в 34 играх в составе ЦСКА, записав на свой счет 12 результативных действий по системе "гол+пас".
Агент Карраскаля: тот факт, что Хорхе тренируется с ЦСКА, ничего не значит. Мы работаем над трансфером в другой клуб
Родриго Лопес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, признался, что сторона футболиста продолжает работать над сменой клубной прописки, несмотря на тренировки 25-летнего колумбийца с "армейцами".
Фото: ПФК ЦСКА