– Так, а больше некого. Точнее, есть кого назначать, но на такую игру Карасеву просто не давали назначение из-за этого. Я считаю, это связано с тем, что Карасев едет на сборы FIFA. И ему дали эту игру, чтобы посмотреть в серьезной игре, готов ли он быть на этих сборах. Я связываю только с этим, и это прямо читалось.
В пятом туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле сыграет против петербургского "Зенита". Данная встреча состоится 20 августа 2023 года. Она начнется в 19:30 по московскому времени. Сегодня стало известно о том, что обслуживать поединок между красно-белыми и сине-бело-голубыми будет рефери Сергей Карасев. Его ассистентом на ВАР станет Виталий Мешков.
Отметим, что предстоящий матч московского "Спартака" и петербургского "Зенита" станет третьим в карьере для Сергея Карасева. До этого красно-белые неизменно проигрывали сине-бело-голубым при этом рефери.
Источник: Metaratings
Экс-арбитр Федотов – о назначении Карасева на игру между "Спартаком" и "Зенитом": так, а больше некого
Экс-судья Игорь Федотов отреагировал на назначение Сергея Карасева на центральный матч 5-го тура РПЛ между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом".
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