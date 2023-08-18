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"Реал Сосьедад": сегодня Захарян может отправиться в Сан-Себастьян

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Пресс-служба испанского клуба "Реал Сосьедад" прояснила ситуацию с трансфером полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Динамо"
– Сегодня Арсен может отправиться в Сан-Себастьян, но контракт сегодня не будет подписан.

Ранее СМИ стало известно о том, что переход полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна за 12 миллионов евро в стан испанского "Реал Сосьедада" уже согласован. Однако он задерживался из-за того, что руководители бело-голубых и агент хавбека не могли договориться по поводу комиссионных за трансфер. По слухам, вчера разногласия удалось урегулировать.

20-летний Арсен Захарян – воспитанник московского "Динамо". Текущий трудовой договор полузащитника с бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в 15 миллионов евро.

Источник: "Матч ТВ"


Динамо Захарян Российские трансферы Реал Сосьедад
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