– Сегодня Арсен может отправиться в Сан-Себастьян, но контракт сегодня не будет подписан.
Ранее СМИ стало известно о том, что переход полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна за 12 миллионов евро в стан испанского "Реал Сосьедада" уже согласован. Однако он задерживался из-за того, что руководители бело-голубых и агент хавбека не могли договориться по поводу комиссионных за трансфер. По слухам, вчера разногласия удалось урегулировать.
20-летний Арсен Захарян – воспитанник московского "Динамо". Текущий трудовой договор полузащитника с бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в 15 миллионов евро.
Источник: "Матч ТВ"
"Реал Сосьедад": сегодня Захарян может отправиться в Сан-Себастьян
Пресс-служба испанского клуба "Реал Сосьедад" прояснила ситуацию с трансфером полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Динамо"