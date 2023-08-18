27-летний сербский центральный защитник "Альмерии" Срджан Бабич подписал контракт с московским "Спартаком", сообщают СМИ.
По данным источника, перед этим футболист успешно прошел в Москве медосмотр. Сообщается, что зарплата Бабича в "Спартаке" составит 1,5 миллиона евро в год, а сумма трансферной компенсации, которую красно-белые уплатят испанскому клубу - 5 миллионов евро.
В текущем сезоне Бабич провел за "Альмерию" 1 матч испанской Ла Лиги, в котором его команда потерпела домашнее поражение со счетом 0:2. В прошлом сезоне на его счету 34 матча за клуб в чемпионате Испании и 3 забитых гола.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: Бабич прошел медицинский осмотр в "Спартаке" и подписал контракт
По данным СМИ, сербский центральный защитник испанской "Альмерии" Срджан Бабич перешел в московский "Спартак".
Фото: Getty Images