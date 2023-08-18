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Президент "Рубина": клуб доверяет Рахимову

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Президент "Рубина" Марат Сафиуллин рассказал, что в клубе доверяют главному тренеру команды Рашиду Рахимову.
Фото: Getty Images
"О замене главного тренера или договоренностей с Черчесовым ничего не слышал. "Рубин" доверяет Рахимову", - цитирует Сафиуллина "Чемпионат".

В матче 5-го тура российской Премьер-Лиги, в котором "Рубин" принимал на своем поле в Казани "Крыльями Советов", завершился победой хозяев со счетом 2:1. Для казанской команды эта победа стала первой в нынешнем сезоне. Подопечные Рахимова набрали 5 очков и поднялись на данный момент на 10 место в турнирной таблице.


Рубин Рахимов
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