Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рубин
2 - 1 2 1
Крылья СоветовЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем
2 - 1 2 1
Шеффилд ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Мальорка
0 - 1 0 1
ВильярреалЗавершен
Валенсия
1 - 0 1 0
Лас-ПальмасЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вердер
0 - 4 0 4
БаварияЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Мец
2 - 2 2 2
МарсельЗавершен
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Хавбек "Крыльев Советов" Салтыков: ничего не слышал об интересе ЦСКА. Всеми трансферами занимается мой агент

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Крыльев Советов" Никита Салтыков отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны ЦСКА.
Фото: РПЛ
- Я игрок "Крыльев". Ничего не слышал об этом. На все трансферы я отвечаю одинаково - всеми трансферами занимается мой агент. Агент не звонил по поводу этого. Мне интересно выходить и побеждать за "Крылья", а не какие-то там предложения.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что московский ЦСКА заинтересован в услугах 19-летнего полузащитника самарских "Крыльев Советов" Никиты Салтыкова.

Контракт футболиста с самарцами рассчитан до конца июня 2025 года. В текущем сезоне РПЛ Салтыков принял участие в 4 матчах и отметился двумя забитыми мячами. В 2 играх Кубка России он отдал одну результативную передачу.

Источник: "Чемпионат"


Салтыков Крылья Советов ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится