- Я игрок "Крыльев". Ничего не слышал об этом. На все трансферы я отвечаю одинаково - всеми трансферами занимается мой агент. Агент не звонил по поводу этого. Мне интересно выходить и побеждать за "Крылья", а не какие-то там предложения.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что московский ЦСКА заинтересован в услугах 19-летнего полузащитника самарских "Крыльев Советов" Никиты Салтыкова.
Контракт футболиста с самарцами рассчитан до конца июня 2025 года. В текущем сезоне РПЛ Салтыков принял участие в 4 матчах и отметился двумя забитыми мячами. В 2 играх Кубка России он отдал одну результативную передачу.
Источник: "Чемпионат"
Хавбек "Крыльев Советов" Салтыков: ничего не слышал об интересе ЦСКА. Всеми трансферами занимается мой агент
Полузащитник "Крыльев Советов" Никита Салтыков отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны ЦСКА.
Фото: РПЛ