Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
2 - 1 2 1
ЦСКАЗавершен
Балтика
0 - 1 0 1
УралЗавершен
Краснодар
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Сочи
4 - 0 4 0
РостовЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шинник
1 - 0 1 0
КубаньЗавершен
Сокол
1 - 0 1 0
ХимкиЗавершен
Волгарь
2 - 2 2 2
ЕнисейЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
3 - 1 3 1
БорнмутЗавершен
Вулверхэмптон
1 - 4 1 4
Брайтон энд ХоувЗавершен
Фулхэм
0 - 3 0 3
БрентфордЗавершен
Тоттенхэм
2 - 0 2 0
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Манчестер Сити
1 - 0 1 0
НьюкаслЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
1 - 1 1 1
СельтаЗавершен
Альмерия
1 - 3 1 3
Реал МадридЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
0 - 1 0 1
ВеронаЗавершен
Фрозиноне
1 - 3 1 3
НаполиЗавершен
Интер
2 - 0 2 0
МонцаЗавершен
Дженоа
1 - 4 1 4
ФиорентинаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Штутгарт
5 - 0 5 0
БохумЗавершен
Вольфсбург
2 - 0 2 0
ХайденхаймЗавершен
Байер
3 - 2 3 2
РБ ЛейпцигЗавершен
Аугсбург
4 - 4 4 4
Боруссия МЗавершен
Хоффенхайм
1 - 2 1 2
ФрайбургЗавершен
Боруссия Д
1 - 0 1 0
КёльнЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лион
1 - 4 1 4
МонпельеЗавершен
Тулуза
1 - 1 1 1
ПСЖЗавершен
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Хохлов: сегодня реализация не подвела "Сочи"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Сочи" Дмитрий Хохлов прокомментировал разгромную победу над "Ростовом" в 5 туре чемпионата России (4:0).
Фото: ФК "Сочи"
"Не видел натиска "Ростова" в начале игры. Сегодня реализация не подвела, были еще шансы забить. У нас бывали игры, когда мы проводили отрезками. Гол Медведева? Он не боится идти в атаку", - цитирует Хохлова "Матч ТВ".

"Сочи" забил четыре безответных мяча в ворота "Ростова" в рамках домашнего поединка 5-го тура российской Премьер-лиги. Эта победа стала для подопечных Дмитрия Хохлова второй в текущем розыгрыше чемпионата России, также сочинцы потерпели три поражения. В копилке "барсов" теперь 6 набранных очков, команда поднялась на 9 место в турнирной таблице.


Хохлов Сочи Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится