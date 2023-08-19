"Не видел натиска "Ростова" в начале игры. Сегодня реализация не подвела, были еще шансы забить. У нас бывали игры, когда мы проводили отрезками. Гол Медведева? Он не боится идти в атаку", - цитирует Хохлова "Матч ТВ".
"Сочи" забил четыре безответных мяча в ворота "Ростова" в рамках домашнего поединка 5-го тура российской Премьер-лиги. Эта победа стала для подопечных Дмитрия Хохлова второй в текущем розыгрыше чемпионата России, также сочинцы потерпели три поражения. В копилке "барсов" теперь 6 набранных очков, команда поднялась на 9 место в турнирной таблице.
Хохлов: сегодня реализация не подвела "Сочи"
Главный тренер "Сочи" Дмитрий Хохлов прокомментировал разгромную победу над "Ростовом" в 5 туре чемпионата России (4:0).
Фото: ФК "Сочи"