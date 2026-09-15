Ташуев прокомментировал возможный уход из "Енисея"

Главный тренер "Енисея" Сергей Ташуев прокомментировал слухи о возможном уходе из красноярского клуба.

Фото: ФК "Енисей"

Пока комментировать информацию о своем уходе не буду. Но в нашей жизни ничего исключать нельзя, не знаешь, что будет завтра", - сказал Ташуев.