Ташуев прокомментировал возможный уход из "Енисея"

Пока комментировать информацию о своем уходе не буду. Но в нашей жизни ничего исключать нельзя, не знаешь, что будет завтра", - сказал Ташуев.
Сергей Ташуев стал главным тренером "Енисея" в декабре прошлого года. Контракт с 66-летним специалистом был подписан на полтора года.
В текущем сезоне команда Ташуева не выигрывает в Первой лиге на протяжении семи матчей подряд, потерпев за это время три поражения и четыре раза сыграв вничью. После 10 туров красноярцы набрали 10 очков и находятся на 14-м месте в турнирной таблице. От зоны вылета их отделяют три балла.
Источник: "Чемпионат"