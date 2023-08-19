"Пропустили первый гол, и все поменялось. Сейчас будем разбираться. Выход Ланговича заранее не планировался, решили все по ходу первого тайма. Малое количество ударов по воротам? Не было большого количества подходов к воротам соперника", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".
"Ростов" потерпел крупное поражение в выездной встрече 5-го тура РПЛ от "Сочи" (4:0). Сочинцы забили по два мяча в каждом из таймов. Это уже второе крупное поражение для подопечных Валерия Карпина в этом сезоне. Ранее ростовчане проиграли в Самаре со счетом 5:1 "Крыльям Советов". Помимо двух поражений, "Ростов" одержал две победы и один раз сыграл вничью в текущем розыгрыше чемпионата России. Всего в активе команды 7 набранных очков.
Карпин - о 4:0 от "Сочи": будем разбираться
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подвел итоги разгромного поражения от "Сочи" в игре 5-го тура чемпионата России (4:0).
Фото: ФК "Ростов"