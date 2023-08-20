По сведениям источника, на матче "Спартак" – "Зенит" будет установлен рекорд сезона по посещаемости. На трибунах столичной "Открытие Банк Арены" соберутся порядка 34 000 зрителей, что станет наивысшим показателем присутствия зрителей в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
Матч между "Спартаком" и "Зенитом" состоится в Москве сегодня, 20 августа. Стартовый свисток арбитра Сергея Карасева прозвучит в 19:30 по московскому времени. Напомним, что при судействе 44-летнего москвича "сине-бело-голубые" выиграли у "красно-белых" обе встречи в чемпионате России.
К очному противостоянию команда Гильермо Абаскаля подходит в ранге пятой команды таблицы РПЛ. "Спартак" набрал 9 очков после четырех туров и опережает на 2 очка "Зенит", идущий седьмым.
Источник: "Чемпионат"
Матч "Спартак" – "Зенит" соберет примерно 34 тысячи зрителей
Центральную игру пятого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и санкт-петербургским "Зенитом" посетят примерно 34 тысячи болельщиков.
Фото: ФК "Зенит"