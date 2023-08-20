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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Факел
17:30
Нижний НовгородНе начат
П1 2.65X 2.95П2 3.15
Спартак
19:30
ЗенитНе начат
П1 2.7X 3.55П2 2.7
Ахмат
20:00
ОренбургНе начат
П1 2.08X 3.8П2 3.5

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
ЧерноморецЗавершен
Тюмень
17:00
Динамо МхНе начат
П1 2.55X 3.15П2 2.95
Ленинградец
18:00
АкронНе начат
П1 3.35X 3.25П2 2.26
Родина
18:00
АланияНе начат
П1 2.65X 3.25П2 2.75

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
16:00
ЭвертонНе начат
П1 1.79X 4П2 4.5
Вест Хэм
18:30
ЧелсиНе начат
П1 3.5X 3.55П2 2.15

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
20:00
ХетафеНе начат
П1 1.97X 3.2П2 4.8
Барселона
20:30
КадисНе начат
П1 1.26X 6.4П2 12
Бетис
22:30
АтлетикоНе начат
П1 3.85X 3.5П2 2.06

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рома
19:30
СалернитанаНе начат
П1 1.62X 4П2 6.2
Сассуоло
19:30
АталантаНе начат
П1 3.5X 3.75П2 2.08
Удинезе
21:45
ЮвентусНе начат
П1 3.9X 3.4П2 2.09
Лечче
21:45
ЛациоНе начат
П1 3.7X 3.3П2 2.18

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Унион
16:30
МайнцНе начат
П1 2.16X 3.4П2 3.65
Айнтрахт
18:30
ДармштадтНе начат
П1 1.46X 5П2 6.8

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
14:00
НантНе начат
Гавр
16:00
БрестНе начат
П1 2.85X 3.2П2 2.7
Лорьян
16:00
НиццаНе начат
П1 3.3X 3.45П2 2.28
Реймс
16:00
КлермонНе начат
П1 2.01X 3.65П2 3.85
Монако
20:00
СтрасбурНе начат
П1 1.81X 4.1П2 4.3
Ланс
21:45
РеннНе начат
П1 2.5X 3.55П2 2.85
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Матч "Спартак" – "Зенит" соберет примерно 34 тысячи зрителей

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Центральную игру пятого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и санкт-петербургским "Зенитом" посетят примерно 34 тысячи болельщиков.
Фото: ФК "Зенит"
По сведениям источника, на матче "Спартак" – "Зенит" будет установлен рекорд сезона по посещаемости. На трибунах столичной "Открытие Банк Арены" соберутся порядка 34 000 зрителей, что станет наивысшим показателем присутствия зрителей в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

Матч между "Спартаком" и "Зенитом" состоится в Москве сегодня, 20 августа. Стартовый свисток арбитра Сергея Карасева прозвучит в 19:30 по московскому времени. Напомним, что при судействе 44-летнего москвича "сине-бело-голубые" выиграли у "красно-белых" обе встречи в чемпионате России.

К очному противостоянию команда Гильермо Абаскаля подходит в ранге пятой команды таблицы РПЛ. "Спартак" набрал 9 очков после четырех туров и опережает на 2 очка "Зенит", идущий седьмым.

Источник: "Чемпионат"


Спартак Зенит
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