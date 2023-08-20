– "Зенит" мучился с "Факелом", как и "Спартак" с "Уралом". Шансы – 55 на 45 в пользу "Спартака". Есть Промес; Бонгонда, который в порядке; Соболев, который сейчас неплохо выглядит – атакующая линия прежде всего. В середине тоже посмотрим, кого поставят, но выбор есть, и это делает "Спартак" немного фаворитом.
А у "Зенита" нервозная обстановка. Они с горем пополам вымучивают очки. Вендел – тоже непонятно: играл, но видно, что он еще не набрал кондиции, – приводит слова Мостового Sport24.
Матч между "Спартаком" и "Зенитом" состоится в Москве сегодня, 20 августа. Стартовый свисток арбитра Сергея Карасева прозвучит в 19:30 по московскому времени. Напомним, что при судействе 44-летнего москвича "сине-бело-голубые" выиграли у "красно-белых" обе встречи в чемпионате России.
К очному противостоянию команда Гильермо Абаскаля подходит в ранге пятой команды таблицы РПЛ. "Спартак" набрал 9 очков после четырех туров и опережает на 2 очка "Зенит", идущий седьмым. Лидером чемпионата России является "Краснодар", который заработал 13 очков.
По сведениям источника, на матче "Спартак" – "Зенит" будет установлен рекорд сезона по посещаемости. На трибунах столичной "Открытие Банк Арены" соберутся порядка 34 000 зрителей, что станет наивысшим показателем присутствия зрителей в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
Мостовой: шансы – 55 на 45 в пользу "Спартака". У "Зенита" нервозная обстановка, они с горем пополам вымучивают очки
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой назвал "красно-белых" фаворитом центрального матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом".
Фото: "Матч ТВ"