– Александру, как и многим футболистам, стоит понять одно: он артист, выходящий на сцену перед зрителем, и вести себя необходимо достойно. А если бы аналогичным образом поступил Филипп Киркоров во время своего концерта? Мы можем себе представить, чтобы Лев Яшин, Эдуард Стрельцов, Галимзян Хусаинов или Анзор Кавазашвили себе такое позволяли? Никогда в жизни! Потому что они играли для болельщиков, хотели понравиться им. А разве может людям понравиться такое? – цитирует Ловчева RT.
В концовке прошлого сезона форвард "Спартака" Александр Соболев продемонстрировал непристойный жест защитнику "армейцев" Виллиану Роше во втором тайме столичного дерби с ЦСКА. Инцидент вызвал волну осуждения у футбольной общественности. По итогам заседания КДК РФС 26-летний нападающий был дисквалифицирован на 4 матча чемпионата России. Отстранение Соболева затронуло концовку завершившегося розыгрыша РПЛ, а также начало нового сезона.
Матч между "Спартаком" и "Зенитом" состоится в Москве сегодня, 20 августа. Стартовый свисток арбитра Сергея Карасева прозвучит в 19:30 по московскому времени. Напомним, что при судействе 44-летнего москвича "сине-бело-голубые" выиграли у "красно-белых" обе встречи в чемпионате России.
К очному противостоянию команда Гильермо Абаскаля подходит в ранге пятой команды таблицы РПЛ. "Спартак" набрал 9 очков после четырех туров и опережает на 2 очка "Зенит", идущий седьмым.
По сведениям источника, на матче "Спартак" – "Зенит" будет установлен рекорд сезона по посещаемости. На трибунах столичной "Открытие Банк Арены" соберутся порядка 34 000 зрителей, что станет наивысшим показателем присутствия зрителей в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
Ловчев – о жесте Соболева: а если бы аналогичным образом поступил Филипп Киркоров во время своего концерта?
Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев вспомнил проступок нападающего "красно-белых" Александра Соболева в дерби с ЦСКА, за который он был дисквалифицирован на несколько матчей чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"