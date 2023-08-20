– Она вправе высказывать все, что хочет. Но на самом деле, без Заремы было бы скучно. Я серьезно. И нормально, с пониманием ко всему этому отношусь. А Зарема — прекрасная женщина. И я снова не шучу. Хорошо к ней отношусь.
Зарема Салихова, супруга бывшего президента московского "Спартака", славится своими резкими высказываниями в адрес клубов Российской Премьер-лиги. Примечательно, что бывшая модель достаточно часто с иронией комментирует события, связанные с петербургским "Зенитом".
Напомним, сегодня, 20 августа 2023 года, московский "Спартак" и петербургский "Зенит" сразятся в главном матче пятого тура Российской Премьер-лиги. Их встреча начнется в 19:30 по столичному времени.
Источник: "Матч ТВ"
Вратарь "Зенита" Кержаков: жена Федуна – прекрасная женщина. Без Заремы было бы скучно
Вратарь петербургского "Зенита" Михаил Кержаков высказался о Зареме Салиховой, которая является женой экс-президента московского "Спартака" Леонида Федуна.
Фото: "Чемпионат"