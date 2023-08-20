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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Факел
1 - 0 1 0
Нижний Новгород2 тайм
П1 1.05X 13П2 70
Спартак
19:30
ЗенитНе начат
П1 2.95X 3.55П2 2.6
Ахмат
20:00
ОренбургНе начат
П1 1.96X 3.95П2 3.75

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
ЧерноморецЗавершен
Тюмень
0 - 0 0 0
Динамо МхЗавершен
Ленинградец
0 - 0 0 0
Акрон2 тайм
Родина
1 - 1 1 1
Алания2 тайм
П1 3.3X 2.1П2 3.45

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
4 - 0 4 0
ЭвертонЗавершен
Вест Хэм
1 - 1 1 1
Челси1 тайм
П1 4.9X 2.96П2 2

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
20:00
ХетафеНе начат
П1 1.99X 3.2П2 4.6
Барселона
20:30
КадисНе начат
П1 1.27X 6.2П2 12
Бетис
22:30
АтлетикоНе начат
П1 3.65X 3.45П2 2.16

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
19:30
АталантаНе начат
П1 3.45X 3.65П2 2.1
Рома
19:30
СалернитанаНе начат
П1 1.53X 4.1П2 7
Лечче
21:45
ЛациоНе начат
П1 3.7X 3.3П2 2.19
Удинезе
21:45
ЮвентусНе начат
П1 3.85X 3.4П2 2.11

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Унион
4 - 1 4 1
МайнцЗавершен
Айнтрахт
1 - 0 1 0
Дармштадт1 тайм
П1 1.17X 7П2 23

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
2 - 0 2 0
НантЗавершен
Реймс
2 - 0 2 0
КлермонЗавершен
Гавр
1 - 2 1 2
БрестЗавершен
Лорьян
1 - 1 1 1
НиццаЗавершен
Монако
20:00
СтрасбурНе начат
П1 1.8X 4.2П2 4.3
Ланс
21:45
РеннНе начат
П1 2.5X 3.55П2 2.85
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Вратарь "Зенита" Кержаков: жена Федуна – прекрасная женщина. Без Заремы было бы скучно

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Вратарь петербургского "Зенита" Михаил Кержаков высказался о Зареме Салиховой, которая является женой экс-президента московского "Спартака" Леонида Федуна.
Фото: "Чемпионат"
– Она вправе высказывать все, что хочет. Но на самом деле, без Заремы было бы скучно. Я серьезно. И нормально, с пониманием ко всему этому отношусь. А Зарема — прекрасная женщина. И я снова не шучу. Хорошо к ней отношусь.

Зарема Салихова, супруга бывшего президента московского "Спартака", славится своими резкими высказываниями в адрес клубов Российской Премьер-лиги. Примечательно, что бывшая модель достаточно часто с иронией комментирует события, связанные с петербургским "Зенитом".

Напомним, сегодня, 20 августа 2023 года, московский "Спартак" и петербургский "Зенит" сразятся в главном матче пятого тура Российской Премьер-лиги. Их встреча начнется в 19:30 по столичному времени.

Источник: "Матч ТВ"


Кержаков М Зенит Спартак Салихова
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