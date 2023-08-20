– В последние годы мы постоянно слышим, что вот-вот та или иная команда навяжет борьбу "Зениту". Точно так же все верили в "Спартак". Предполагал, что матч получится более напряженным. Но все решили ошибки штаба Гильермо Абаскаля. Он полностью не угадал со схемой и футболистами, которых бросил в бой с первых минут. Вендел и Клаудиньо вели всю игру команды. И их индивидуальное мастерство в итоге помогло взять верх, – приводит слова Радченко RT.
20 августа "Зенит" в гостях нанес поражение "Спартаку" в центральном матче 5-го тура РПЛ со счетом 3:1. Дублем отметился полузащитник "сине-бело-голубых" Вендел. Во втором тайме нападающий "красно-белых" Александр Соболев реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Вильмара Барриоса в своей штрафной площади на 75-й минуты.
Отметим, что бывший арбитр чемпионата России Игорь Федотов также поддержал решение Карасева указать на "точку" в данном эпизоде. В компенсированное время вышедший на замену форвард "Зенита" Матео Кассьерра поставил победную точку - 3:1. По итогам пяти туров РПЛ "Зенит" набрал 10 очков и поднялся на 4-е место в таблице. "Спартак" с 9 очками опустился на шестую строчку в чемпионате России.
После игры главный тренер "красно-белых" Гильермо Абаскаль раскритиковал решение Карасева показать желтую карточку полузащитнику Михаилу Игнатову.
Радченко: все решили ошибки Абаскаля. Он полностью не угадал со схемой и стартовым составом
Экс-нападающий "Зенита" Дмитрий Радченко назвал ошибки главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля определяющим фактором в исходе центрального матча 5-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"