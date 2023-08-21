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Sport24: защитник "Альмерии" Бабич посетил матч между "Спартаком" и "Зенитом"

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Защитник "Альмерии" Срджан Бабич, который близок к переходу в "Спартак", посетил матч команды с "Зенитом" (1:3) в 5-м туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: Getty Images
Ранее сообщалось, что "Спартак" согласовал условия перехода 27-летнего футболиста, о переходе которого объявят в ближайшие дни. Бабич играет за испанский клуб с лета 2021 года, когда перешёл из "Црвены Звезды" на правах аренды. Через сезон "Альмерия" выкупила его контракт за 1,1 миллиона евро.

Действующий контракт Бабича с "Альмерией" рассчитан до лета 2026 года.

Источник: Sport24.


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