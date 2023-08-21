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Федун: "Зенит" уже не будет лидировать так, как в прошлом сезоне. Бразильцы будут собираться только на "Спартак"

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Бывший президент московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал поражение красно-белых от петербургского "Зенита" в 5-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
– Еще ничего не потеряно — можно биться! "Зенит" тоже лихорадит. С нами он собрался, да ему и повезло, конечно, с первым голом. Бороться можно. "Зенит" уже не будет лидировать так, как в прошлом сезоне. Все-таки Малкома не заменить. Да и бразильцы будут собираться только на матчи против "Спартака" — в остальном будут играть так же, как с "Факелом". Если бы не судья, они бы потеряли очки с Воронежем.

Напомним, вчера, 20 августа 2023 года, столичный "Спартак" сыграл против петербургского "Зенита". Данная встреча стала центральным событием пятого тура чемпионата России по футболу. Она состоялась в Москве – на стадионе "Открытие Банк Арена". В первом тайме сине-бело-голубые усилиями Вендела открыли счет в матче. В середине второго тайма бразильский полузащитник удвоил превосходство гостей. За девять минут до истечения основного времени Александр Соболев реализовал пенальти и сократил отставание красно-белых. Однако в самой концовке Маттео Кассьерра лишил хозяев шансов на то, чтобы спастись. Как итог – 1:3 в пользу клуба с берегов Невы.

После пяти туров петербургский "Зенит" имеет на счету десять очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Московский "Спартак" с девятью баллами пребывает на шестом месте.

Источник: "СЭ"


Зенит Федун Спартак
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