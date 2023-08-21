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Федун: не вижу причин для отставки Абаскаля. С ним надо общаться, подсказывать ему

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Экс-владелец "Спартака" Леонид Федун признался, что не видит причин для увольнения Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московской команды.
Фото: ФК "Спартак"
– Вижу ли я причины для отставки Гильермо Абаскаля? Не вижу! Слушайте, он молодой и амбициозный тренер, ему надо помогать. С тренером надо общаться, надо работать, подсказывать ему, – цитирует Федуна "СЭ".

Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" в июле прошлого года. Под руководством 34-летнего испанца "красно-белые" завоевали бронзовые медали чемпионата России-2022/23. Перед весенним отрезком минувшего сезона москвичи располагались на втором месте, но растеряли запас очков и уступили "серебро" ЦСКА. Кроме того, спартаковцы не смогли защитить Кубок страны, сенсационно проиграв клубу Первой лиги "Акрону".

После четырех побед на старте нового сезона "Спартак" во главе с Абаскалем потерпел два поражения подряд - от "Урала" (2:3) и "Зенита" (1:3). Отметим, что в последних 3 матчах ворота "красно-белых" защищает 22-летний голкипер Илья Свинов, пропустивший 10 голов за 270 минут игрового времени.


Спартак Федун Абаскаль
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