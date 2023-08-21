– Захарян – красавец, что не побоялся уехать в Испанию. Отличный вариант для продолжения его карьеры. Ла Лига, Лига Чемпионов – сейчас российские игроки о таком могут только мечтать.
Кто еще может уехать? Следующим после Захаряна в Европу может уехать Тюкавин. Константин – очень качественный нападающий для своего возраста, – приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что московское "Динамо" получит от испанского "Реала Сосьедад" единовременный платеж в размере 12,5 млн евро за трансфер полузащитника сборной России Арсена Захаряна. Именно такие условия прописаны в договоре между клубами. Отмечалось, что "Динамо" также получит 15% от суммы будущей перепродажи 20-летнего россиянина. Контракт между "Реалом Сосьедад" и Захаряном заключен сроком на 6 сезонов - до лета 2029 года. В соглашении прописаны отступные за досрочное расторжение трудового договора в размере 75 млн евро.
Воспитанник "бело-голубых" уже приступил к тренировкам с баскской командой. Его дебют в составе "Реала Сосьедад" может состояться уже в ближайшую пятницу, 25 августа, в гостевой встрече 3-го тура чемпионата Испании против новичка Ла Лиги "Лас-Пальмаса".
Канчельскис: следующим после Захаряна в Европу может уехать Тюкавин
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" и "Фиорентины" Андрей Канчельскис оценил решение полузащитника сборной России Арсена Захаряна перейти в испанский "Реал Сосьедад".
Фото: ФК "Реал Сосьедад"