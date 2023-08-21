Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
КАМАЗ
0 - 0 0 0
Арсенал ТулаЗавершен
Торпедо
2 - 1 2 1
НефтехимикЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
0 - 1 0 1
АрсеналЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алавес
4 - 3 4 3
СевильяЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
0 - 0 0 0
КальяриЗавершен
Болонья
0 - 2 0 2
МиланЗавершен
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Канчельскис: следующим после Захаряна в Европу может уехать Тюкавин

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" и "Фиорентины" Андрей Канчельскис оценил решение полузащитника сборной России Арсена Захаряна перейти в испанский "Реал Сосьедад".
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
– Захарян – красавец, что не побоялся уехать в Испанию. Отличный вариант для продолжения его карьеры. Ла Лига, Лига Чемпионов – сейчас российские игроки о таком могут только мечтать.

Кто еще может уехать? Следующим после Захаряна в Европу может уехать Тюкавин. Константин – очень качественный нападающий для своего возраста, – приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".

Ранее стало известно, что московское "Динамо" получит от испанского "Реала Сосьедад" единовременный платеж в размере 12,5 млн евро за трансфер полузащитника сборной России Арсена Захаряна. Именно такие условия прописаны в договоре между клубами. Отмечалось, что "Динамо" также получит 15% от суммы будущей перепродажи 20-летнего россиянина. Контракт между "Реалом Сосьедад" и Захаряном заключен сроком на 6 сезонов - до лета 2029 года. В соглашении прописаны отступные за досрочное расторжение трудового договора в размере 75 млн евро.

Воспитанник "бело-голубых" уже приступил к тренировкам с баскской командой. Его дебют в составе "Реала Сосьедад" может состояться уже в ближайшую пятницу, 25 августа, в гостевой встрече 3-го тура чемпионата Испании против новичка Ла Лиги "Лас-Пальмаса".


Динамо Реал Сосьедад Канчельскис Захарян Тюкавин Ла Лига
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится