"Может ли меня заинтересовать предложение от клуба из Медиалиги? На данный момент только профессиональный футбол", — сказал Гогниев.
42-летний Гогниев находится без работы с апреля 2023 года, когда был уволен из подмосковных "Химок". Ранее три года он тренировал "Аланию" из Владикавказа.
Источник: Sport24.
Гогниев: готов начать работу в Медиалиге? Пока только профессиональный футбол
Российский тренер Спартак Гогниев рассказал, что не готов рассматривать предложения от клубов Медиалиги.
Фото: ФК "Химки"