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Гогниев: готов начать работу в Медиалиге? Пока только профессиональный футбол

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Российский тренер Спартак Гогниев рассказал, что не готов рассматривать предложения от клубов Медиалиги.
Фото: ФК "Химки"
"Может ли меня заинтересовать предложение от клуба из Медиалиги? На данный момент только профессиональный футбол", — сказал Гогниев.

42-летний Гогниев находится без работы с апреля 2023 года, когда был уволен из подмосковных "Химок". Ранее три года он тренировал "Аланию" из Владикавказа.

Источник: Sport24.


Гогниев
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