"Нравилось, что он делал на тренерской скамейке и импонирует его чувство юмора. Слуцкий — свободный человек и может позволить себе участвовать в различных шоу... Цифры на их ютуб-канале говорят сами за себя. Неожиданно Артем и Леонид Викторович оказались органичны не только в дружбе, но и на экранах — четкий, слаженный, отработанный дуэт", — сказал Бабичев.
Тренерская карьера 52-летнего Слуцкого приостановлена с ноября 2022 года, когда он покинул казанский "Рубин", с которым вылетел в Первую лигу в сезоне-2021/2022. С тех пор Слуцкий является одним из ведущих в программах на канале "Коммент.Шоу", также приглашается как футбольный эксперт в тематические программы, а также выступает в качестве комика в юмористических шоу. Зачастую он делает это с нападающим Артёмом Дзюбой, с которым они ведут программу "Ну, так нельзя".
О возможном тренерском будущем Слуцкого не сообщается.
Источник: Sport24.
Cветский журналист: импонирует чувство юмора Слуцкого. У него с Дзюбой отработанный дуэт
Светский журналист Евгений Бабичев прокомментировал дуэт ведущих шоу "Ну, так нельзя" в лице Леонида Слуцкого и Артёма Дзюбы.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости