– Я хочу приехать в Россию в сентябре для игры в один из клубов Медиалиги. Есть пару команд, которые мной интересуются, но их названия раскрывать пока не хочу. Мой приезд зависит от того, пройдут они отбор в МФЛ или нет. Мне еще неделю играть здесь, в Бразилии, дальше — я свободен.
37-летний Ари в настоящее время является футболистом бразильского клуба "Атлетико Сеаренсе". Его действующий трудовой договор с южноамериканским коллективом рассчитан до декабря 2025 года. В нынешнем году нападающий провел 19 матчей во всех турнирах, в которых ему удалось записать на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу. В чемпионате России по футболу бразилец Ари, который имеет паспорт гражданина РФ, выступал за следующие клубы: московский "Спартак", столичный "Локомотив" и "Краснодар".
Источник: Sport24
Экс-нападающий "Спартака" Ари: хочу приехать в Россию в сентябре для игры в один из клубов Медиалиги
Бывший форвард московского "Спартака" Ари хочет вернуться в Россию и сыграть в медиафутбольной лиге.
Фото: