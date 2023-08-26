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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Зенит
4 - 0 4 0
УралЗавершен
Рубин
17:30
ДинамоНе начат
П1 3.25X 3.7П2 2.27
Спартак
19:30
АхматНе начат
П1 1.78X 4.2П2 4.3
Нижний Новгород
20:00
РостовНе начат
П1 3X 3.05П2 2.7

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Химки
0 - 0 0 0
Волгарь1 тайм
П1 1.92X 2.94П2 4.8
Сокол
17:30
ЛенинградецНе начат
П1 2.24X 3.2П2 3.2
Кубань
18:30
АланияНе начат
П1 4X 3.5П2 1.94

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Борнмут
0 - 2 0 2
ТоттенхэмЗавершен
Эвертон
0 - 0 0 0
Вулверхэмптон1 тайм
Брентфорд
1 - 0 1 0
Кристал Пэлас1 тайм
П1 1.4X 4.4П2 9.8
Арсенал
0 - 1 0 1
Фулхэм1 тайм
П1 1.95X 3.7П2 3.9
Манчестер Юнайтед
1 - 2 1 2
Ноттингем1 тайм
П1 1.86X 3.95П2 4
Брайтон
19:30
Вест ХэмНе начат
П1 1.53X 4.9П2 5.8

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
20:00
АльмерияНе начат
П1 2.26X 3.4П2 3.45
Гранада
20:30
МальоркаНе начат
П1 2.8X 3П2 3
Севилья
22:30
ЖиронаНе начат
П1 2.11X 3.5П2 3.7

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монца
19:30
ЭмполиНе начат
П1 1.96X 3.65П2 4.1
Фрозиноне
19:30
АталантаНе начат
П1 4.8X 4.1П2 1.73
Верона
21:45
РомаНе начат
П1 5X 3.55П2 1.81
Милан
21:45
ТориноНе начат
П1 1.77X 3.75П2 5.4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
0 - 0 0 0
ВердерПерерыв
П1 2.22X 2.78П2 4.3
Хайденхайм
1 - 0 1 0
ХоффенхаймПерерыв
П1 1.64X 3.8П2 6
Дармштадт
1 - 3 1 3
УнионПерерыв
П1 18X 7.2П2 1.18
Бохум
1 - 0 1 0
Боруссия ДПерерыв
П1 2.02X 3.45П2 3.95
Кёльн
0 - 0 0 0
ВольфсбургПерерыв
П1 2.72X 2.46П2 3.75
Боруссия Д
19:30
БайерНе начат
П1 4.3X 4.1П2 1.82

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
20:00
БрестНе начат
П1 1.55X 4.5П2 6.2
ПСЖ
22:00
ЛансНе начат
П1 1.62X 4.5П2 5.6
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Экс-нападающий "Спартака" Ари: хочу приехать в Россию в сентябре для игры в один из клубов Медиалиги

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Бывший форвард московского "Спартака" Ари хочет вернуться в Россию и сыграть в медиафутбольной лиге.
Фото:
– Я хочу приехать в Россию в сентябре для игры в один из клубов Медиалиги. Есть пару команд, которые мной интересуются, но их названия раскрывать пока не хочу. Мой приезд зависит от того, пройдут они отбор в МФЛ или нет. Мне еще неделю играть здесь, в Бразилии, дальше — я свободен.

37-летний Ари в настоящее время является футболистом бразильского клуба "Атлетико Сеаренсе". Его действующий трудовой договор с южноамериканским коллективом рассчитан до декабря 2025 года. В нынешнем году нападающий провел 19 матчей во всех турнирах, в которых ему удалось записать на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу. В чемпионате России по футболу бразилец Ари, который имеет паспорт гражданина РФ, выступал за следующие клубы: московский "Спартак", столичный "Локомотив" и "Краснодар".

Источник: Sport24


Ари Спартак
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