"Появились ли изменения в "Спартаке" после ухода Федуна? Не замечаю. Все так же и осталось", — сказал Глушаков.
Напомним, Леонид Федун был президентом "Спартака" с 2003 по 2022 год. В прошлом году функционер продал весь пакет акций компании "ЛУКОЙЛ", которая ныне владеет всеми акциями красно-белых.
Источник: Sport24.
Глушаков: изменился ли "Спартак" после Федуна? Не замечаю. Все так же и осталось
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков не видит разницы в команде после ухода Леонида Федуна.
Фото: личный архив Леонида Федуна