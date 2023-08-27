"Переговоры с Бабичем проходили эффективно и быстро... Кандидатура Бабича — наше совместное решение по совокупности качеств", — сказал Малышев.
27-летний Бабич обошёлся "Спартаку" в пять миллионов евро (данные Transfermarkt). Последние два сезона он выступал в Испании за "Альмерию". Также в Ла Лиге Бабич играл за "Реал Сосьедад".
Источник: Sport24.
Малышев: кандидатура Бабича — наше совместное решение по совокупности качеств
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев раскрыл ход переговоров по подписанию защитника Срджана Бабича из "Альмерии".
Фото: ФК "Спартак"