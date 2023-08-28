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Карраскаль: я посещаю ночные клубы? Я никогда не был в клубах, семейный человек

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Полузащитник "Динамо" Хорхе Карраскаль опроверг информацию о своих похождениях по ночным клубам.
Фото: ФК "Динамо"
"Про меня говорят, что я часто посещаю ночные клубы? Я никогда не был в клубах! Только по ресторанам хожу. Я семейный человек", — сказал Карраскаль.

Ранее в СМИ появлялись слухи, что Хорхе Карраскаль является нарушителем режима, часто посещая ночные клубы в Москве. Однако сам футболист опроверг эту информацию.

Отметим, что Хорхе Карраскаль живёт в Москве с февраля 2022 года.

Источник: "РБ Спорт".


Карраскаль Динамо
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