"Про меня говорят, что я часто посещаю ночные клубы? Я никогда не был в клубах! Только по ресторанам хожу. Я семейный человек", — сказал Карраскаль.
Ранее в СМИ появлялись слухи, что Хорхе Карраскаль является нарушителем режима, часто посещая ночные клубы в Москве. Однако сам футболист опроверг эту информацию.
Отметим, что Хорхе Карраскаль живёт в Москве с февраля 2022 года.
Источник: "РБ Спорт".
Карраскаль: я посещаю ночные клубы? Я никогда не был в клубах, семейный человек
Полузащитник "Динамо" Хорхе Карраскаль опроверг информацию о своих похождениях по ночным клубам.
Фото: ФК "Динамо"