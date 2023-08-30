– Первый раз мы не выиграли больше двух игр подряд, и сразу начались такие слухи. До этого мы максимум не выигрывали две игры. Точно не думаю, что матч с "Краснодаром" станет ключевым для Абаскаля, – цитирует Умярова "СЭ".
29 августа "Спартак" на своем поле разгромил "Динамо" в столичном дерби в рамках 3-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России со счетом 4:1. Эта победа стала для "красно-белых" третьей подряд в турнире и позволила с 9 очками укрепиться на верхней строчке в таблице квартета. "Бело-голубые" с 4 очками остались на втором месте. Третьим идет "Краснодар", который набрал 3 очка и поднялся на 3-ю позицию. "Пари НН" с 2 очками замыкает таблицу.
До победы над "Динамо" команда Гильермо Абаскаля не побеждала в течение трех игр подряд в чемпионате России. "Спартак" с 10 очками опустился на 7-е место в таблице РПЛ после шести сыгранных туров.
Умяров – о возможной отставке тренера "Спартака": не думаю, что матч с "Краснодаром" станет ключевым для Абаскаля
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров прокомментировал слухи о возможном увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московской команды.
Фото: ФК "Спартак"