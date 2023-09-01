"Я не фанат ЦСКА. Но как обычный болельщик вижу, что команде не хватает глубины. Хотя и в этой ситуации Владимир Федотов не опускает рук — кроит состав, варьирует тактику, пробует молодежь", — сказал Романцев.
Напомним, в прошлом сезоне ЦСКА стал вторым в Российской Премьер-Лиге и выиграл Кубок страны. По ходу нынешнего сезона команду уже покинули Хесус Медина ("Спартак"), Хорхе Карраскаль ("Динамо") и Бактиёр Зайнутдинов ("Бешикташ"). В текущей кампании ЦСКА с 10-ю очками идёт на шестой позиции в РПЛ.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Романцев: я не фанат ЦСКА, но как обычный болельщик вижу, что команде нужно усиление
Советский специалист Олег Романцев согласился со словами бывшего главного тренера ЦСКА Валерия Газзаева о необходимости усиления для московской команды.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф