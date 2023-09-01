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Нетфуллин: по первым турам РПЛ стало ясно, что "Торпедо" стоит навылет. К нам приезжали странные футболисты

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Бывший полузащитник "Торпедо" Равиль Нетфуллин вспомнил прошлый сезон в составе московской команды.
Фото: "Чемпионат"
"В итоге так вышло, что после первых двух-трех туров в РПЛ стало ясно, что мы будем стоять на вылет. Это было видно и по результатам, и по комплектованию состава. К нам приезжали странные футболисты", — сказал Нетфуллин.

30-летний Нетфуллин выступал за "Торпедо" с 2020 по 2023 год. За это время футболист успел вернуться с командой в РПЛ, и вылететь из неё. А также провести 107 матчей, забив четыре гола и отдав семь результативных передач. Сейчас Нетфуллин выступает за "Химки".

Источник: Sport24.


Нетфуллин Торпедо Химки
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