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Осинькин: насколько я знаю, Салтыков и Шитов будут вызваны в сборную России

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин раскрыл причину отсутствия полузащитника Сергея Бабкина в игре 7-го тура РПЛ против "Факела" (3:0).
Фото: ФК "Крылья Советов"
– У Бабкина была вчера температура. Ему сделали анализ крови, вся информация у медицинского штаба сборной есть. Они и примут решение, поедет ли Бабкин в сборную. Насколько я знаю, у нас еще будут вызваны Салтыков и Шитов, но пока это неофициальная информация, – цитирует Осинькина Metaratings.

Накануне пресс-служба РФС сообщила, что сборная России проведет два выездных товарищеских матча с национальной командой Египта, которые состоятся 7 и 11 сентября. На 12 сентября была запланирована контрольная игра со сборной Катара, однако пока официального подтверждения от Российского футбольного союза не последовало. Тренерский штаб под руководством Валерия Карпина вызвал на сентябрьский УТС 49 игроков.

2 сентября самарские "Крылья Советов" одержали разгромную победу над воронежским "Факелом" в домашнем матче 7-го тура чемпионата России. Встреча прошла на стадионе "Солидарность Арена" в Самаре и закончилась со счетом 3:0 (1:0) в пользу волжан. На 28-й минуте Констанца вывел хозяев вперед, реализовав пенальти - 1:0. На 66-й минуте Рахманович удвоил счет - 2:0. Спустя 4 минуты Шитов оформил разгром - 3:0.

Благодаря этому результату "Крылья Советов" набрали 14 очков и вышли на 1-е место в таблице РПЛ, обойдя "Краснодар" по разнице забитых и пропущенных мячей. "Факел" с 4 очками остался на 14-й строчке в чемпионате России.


Крылья Советов Факел Сборная России Осинькин
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