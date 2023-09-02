– Мой гол, мне кажется – это инстинкт нападающего. Мы это отрабатываем с ребятами. Рад, что мы добились победы. Мне кажется, мы превосходили "Спартак" абсолютно во всем. Им пришлось выстаивать, у нас было очень много шансов. Мы продемонстрировали то, над чем работали. Уходим на перерыв на первом месте.
Всего 2 пропущенных мяча за семь туров РПЛ? Сказывается тот факт, что хорошо понимаем тренера. У нас взаимопонимание на поле и за его пределами, – цитирует Кордобу "Матч ТВ".
В минувшую субботу, 2 сентября, "Спартак" в гостях уступил "Краснодару" в рамках 7-го тура чемпионата России, продлив свою серию без побед в РПЛ до четырех игр. Матч окончился со счетом 2:0 (1:0) в пользу "быков". Колумбийский форвард Джон Кордоба на 40-й минуте вывел хозяев вперед, замкнув передачу уругвайского защитника Лукаса Оласы. На 83-й минуте армянский хавбек Эдуард Сперцян реализовал 11-метровый удар и поставил победную точку.
После семи сыгранных туров "Краснодар" с 17 очками укрепился на 1-м месте в чемпионате страны. Команда Владимира Ивича пока не знает горечи поражений на старте Российской Премьер-Лиги. "Спартак" не побеждает на протяжении четырех туров РПЛ подряд. "Красно-белые" с 10 очками идут восьмыми в таблице.
Кордоба: "Краснодар" превосходил "Спартак" абсолютно во всем. Уходим на перерыв на первом месте
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба отметил игровое превосходство своей команды в домашнем матче 7-го тура РПЛ над "Спартаком" (2:0).
Фото: ФК "Краснодар"