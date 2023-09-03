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Игнашевич – об игре с "Локомотивом": с таким уровнем надежности, как в первом тайме, невозможно брать очки

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Главный тренер калининградской "Балтики" Сергей Игнашевич высказался об игре своей команды в матче 7-го тура чемпионата России против московского "Локомотива" (2:3).
Фото: ФК "Балтика"
— С таким уровнем надежности, как в первом тайме, невозможно брать очки. Пытались во втором тайме исправлять ситуацию, но первый был провальный. Во втором тайме регулярно создавали моменты, были голевые эпизоды, но не забивали. Не хватило удара в концовке.

Сегодня, 3 сентября 2023 года, московский стадион "РЖД Арена" на своих просторах принял матч седьмого тура Российской Премьер-лиги. Там местный "Локомотив" сыграл против калининградской "Балтики". В первом тайме "железнодорожники" отправили три безответных мяча в ворота гостей. Во втором тайме калининградская команда отыграла два гола. Однако сравнять счет ей не удалось. Таким образом, подопечные Сергея Игнашевича потерпели поражение со счетом 0:1.

Источник: "Матч ТВ"


Локомотив Балтика Игнашевич
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