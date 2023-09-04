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Пименов — о решении Изидора: неправильное, но отчасти его можно понять

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Бывший игрок "Локомотива" Руслан Пименов прокомментировал решение нападающего команды Вильсона Изидора покинуть расположение команды.
Фото: Алексей Ерёмин / Матч ТВ
"Он принял неправильное решение, но отчасти его можно понять: по статистике, можно говорить, он заслуживал выступать в основном составе, но он оставался в запасе... По интервью Изидора было видно, что он готов отрабатывать, он всегда положительно высказывался о клубе", — сказал Пименов.

23-летний французский спортсмен оказался в России в январе 2022 года, когда железнодорожники выкупили его контракт у "Монако". По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. В летнее трансферное окно европейские команды отправляли "Локомотиву" предложения по покупке и аренде футболиста, однако они не устраивали московский клуб.

Источник: RT.


Изидор Пименов Локомотив
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