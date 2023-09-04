– "Спартак" сейчас играет плохо. По мнению Гильермо Абаскаля, виноваты все, но не тренер. Но я считаю, что в неудачах "Спартака" виноват только Абаскаль. Он прекрасно знал соперников, поэтому должен был готовиться, – приводит слова Смородской РИА Новости.
Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" прошлым летом. Под руководством 34-летнего испанца "красно-белые" завоевали бронзовые медали чемпионата России по итогам минувшего сезона. Новый сезон москвичи начали с 5 побед подряд, но затем не побеждают на протяжении 4 туров подряд в Российской Премьер-Лиге. В последнем матче "Спартак" на выезде уступил "Краснодару" со счетом 0:2. После семи сыгранных туров РПЛ подопечные Абаскаля располагаются на девятой строчке в таблице с 10 очками.
Смородская: считаю, что в неудачах "Спартака" виноват только Абаскаль
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская обвинила главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля в последних неудачах "красно-белых".
Фото: ФК "Локомотив"