Как утверждает источник, обмен кругами поддержали 15 из 16-ти команд высшего дивизиона чемпионата России путем голосования. Еще один клуб отдаст свой голос сегодня до конца дня.
Ранее стало известно, что игра 8-го тура РПЛ между "Сочи" и "Спартаком", изначально запланированная на 16 сентября, не может состояться на домашнем стадионе южан "Фиште" по причине неудовлетворительного качества газона. РПЛ предложила клубам поменяться кругами. Таким образом, матч 16 сентября может пройти на "Открытие Банк Арене" в Москве, а апрельская встреча пройдет на Юге России.
После утверждения на заседании клубов РПЛ перенос игр должен быть утвержден на заседании исполкома РФС.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": 15 из 16 клубов РПЛ проголосовали за обмен кругами матчей "Сочи" и "Спартака"
Большинство клубов Российской Премьер-Лиги поддержало перенос матчей "Сочи" и "Спартака" в чемпионате России-2023/24.
Фото: "Матч ТВ"