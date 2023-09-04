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"РБ Спорт": Магомед-Шапи Сулейманов близок к переходу в "Арис"

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Полузащитник "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов близок к тому, чтобы перейти в греческий "Арис" на правах арендного соглашения.
Фото: "Чемпионат"
Как сообщает источник, Магомед-Шапи Сулейманов продолжит карьеру в "Арисе". Греческий клуб договорился с "Краснодаром" об аренде полузащитника. При этом команда из города Салоники согласовала условия личного контракта с российским футболистом. В ближайшее время он отправится в Грецию.

23-летний Магомед-Шапи Сулейманов является воспитанником "Краснодара". Его действующий трудовой договор с "быками" рассчитан до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 2,50 млн евро.

Источник: "РБ Спорт"


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