Как сообщает источник, футболистам "Краснодара" перед матчем 7-го тура Российской Премьер-лиги против "Краснодара" показали слова Заремы Салиховой. За день до игры жена бывшего владельца московского клуба Леонида Федуна заявила о том, что красно-белые не заметят соперников на поле. Она утверждала, что "Краснодар" – удобный оппонент для столичной команды.
Встреча 7-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Спартаком" состоялась 2 сентября 2023 года. Она завершилась со счетом 2:0 в пользу "быков", которые набрали 17 баллов и сохранили лидерство в турнирной таблице РПЛ. Московский клуб, оставшийся с 10 очками, опустился на 9 место.
Источник: "СЭ"
"СЭ": игрокам "Краснодара" перед матчем со "Спартаком" показали провокационные слова Салиховой в их адрес
Футболистам "Краснодара" перед игрой 7-го тура РПЛ со "Спартаком" показали высказывание Заремы Салиховой, супруги экс-владельца московского клуба Леонида Федуна
Фото: "Чемпионат"