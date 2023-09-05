У Алексея контракт с "Зенитом". Он готовится к каждой игре именно этой команды. Алексей серьезно готовится и работает по максимуму, чтобы проявить себя в составе "Зенита", — сказал Клюев.
Отметим, ранее заинтересованность в подписании полузащитника "Зенита" выразил и главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, но тут же добавил, что Сутормин нужен и его действующему клубу. Сутормин и Федотов вместе работали в "Оренбурге".
Ранее сам футболист заявил, что хочет получать больше игрового времени, однако появлялась информация, что "Зенит" отказался отпускать его в российский клуб.
Источник: "Спорт день за днём".
Агент: у Сутормина контракт с "Зенитом", он готовится к каждой игре этой команды
Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Зенита" Алексея Сутормина, высказалась о будущем футболиста в команде из Санкт-Петербурга. Ранее сообщалось, что игроком интересуется ЦСКА.
Фото: РИА Новости / Алексей Даничев