– Я был шокирован. Зная Марио, общаясь с ним, подкалывая его… Просто настолько был удивлен! Если мы узнаем правду, мы как-то поменяем мнение, но опять же это его дело. Он, наверное, лучше знает, как ему было поступить в тот или иной момент.
Марио Фернандес выступал в составе московского ЦСКА с 2012 по 2022 года. Летом 2023 года бразильский футболист вернулся в Российскую Премьер-лигу. Он перешел не в стан "армейцев", как ожидала общественность, а в петербургский "Зенит". С клубом с берегов Невы южноамериканец заключил контракт на один сезон.
Отметим, что полузащитник сборной России Ильзат Ахметов играл за московский ЦСКА с 2018 года по 2022.
Источник: "Матч ТВ"
Ахметов – о переходе Фернандеса в "Зенит": я был шокирован
Полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов высказался о переходе экс-защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"