– Почему я вызвал Коваленко, а не Игнатова? Потому что с Коваленко мы уже были знакомы даже при том, что сейчас он практически вообще не играет в "Зените". Мы знаем его возможности. Времени на адаптацию не требуется. Просто с ним будет проще. Рассматривали Игнатова? Мы рассматриваем всех российских футболистов. Даже тех, кто выходит на замену, – цитирует Карпина "СЭ".
4 сентября пресс-служба РФС объявила об изменениях в составе национальной команды. В нее были вызваны 6 новых футболистов, одним из которых стал 20-летний хавбек "Зенита" Александр Коваленко. При этом игрок ни разу не вышел в стартовом составе "сине-бело-голубых" в новом сезоне.
Во время сентябрьского международного окна сборная России проведет три контрольных матча. 7 и 11 сентября команда Валерия Карпина встретится с олимпийской сборной Египта. Игры пройдут 7 и 11 сентября в египетском городе Суэц. На 12 сентября запланирована товарищеская встреча с национальной командой Катара – участницей и страной-хозяйкой чемпионата мира-2022. Она пройдет на стадионе "Эль-Джануб", построенном специально к мундиалю.
Карпин: Почему я вызвал Коваленко, а не Игнатова? Просто с ним будет проще
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему вызвал в национальную команду полузащитника "Зенита" Александра Коваленко, а не Михаила Игнатова из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"