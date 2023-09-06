Руководство московского "Локомотива" рассматривает возможность подписания 23-летнего нападающего "Пари Нижнего Новгорода" Тимура Сулейманова, сообщают СМИ. По данным источника, кандидатура Сулейманова будет рассматриваться на совете директоров "железнодорожников" 7 сентября.
23-летний центрфорвард Тимур Сулейманов является воспитанником клубной академии "Локомотива", выступал за молодежную команду красно-зеленых "Локомотив-Казанку" и провел 4 матча за первую команду "железнодорожников". С июля 2020 года футболист выступает за "Нижний Новгород" - один сезон на правах аренды, в дальнейшем на полноценном контракте. В текущем сезоне на счету Сулейманова 10 матчей в составе "Пари НН" во всех турнирах из 10 возможных и 3 забитых гола.
Источник: "Чемпионат"
"Локомотив" проявляет трансферный интерес к нападающему "Пари НН" Сулейманову
По данным СМИ, московский "Локомотив" рассматривает форварда "Пари НН" Тимура Сулейманова в качестве варианта усиления состава.
Фото: ФК "Пари НН"