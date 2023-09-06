- Если кто-то в СМИ знает больше, чем я, то разговаривайте с этим СМИ. Я пока не знаю, что "Краснодар" или кто-то еще хочет его подписать. У парня длительный контракт, он молодой, и мы сами на него надеемся, - передает слова Иванова "Чемпионат".
Ранее "Чемпионат" опубликовал информацию о трансферном интересе к 20-летнему полузащитнику "Урала" Юрию Железнову со стороны "Краснодара". Сообщалось, что руководство "быков" планирует использовать хавбека в составе "Краснодара-2", а руководство "Урала" согласно на аренду Железнова с правом выкупа.
Григорий Иванов: пока не знаю, что "Краснодар" или кто-то еще хочет подписать Железнова
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал информацию о трансферном интересе "Краснодара" к полузащитнику "шмелей" Юрию Железнову.
Фото: ФК "Урал"