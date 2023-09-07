"Изидор не вернётся в расположение "Локомотива"? Ну, а как он не вернется? У него контракт. Вендел тоже не хотел возвращаться, но пришлось. Если Изидор не вернется, то ему просто перестанут платить зарплату. Он же не будет сидеть без зарплаты", — сказал Сенников.
Отметим, что 23-летний Изидор, по сообщениям СМИ, самовольно покинул расположение своей команды и не собирается возвращаться. Французский спортсмен хотел продолжить карьеру в одном из местных клубов, однако железнодорожников не устраивали эти предложения. Сейчас нападающему ищут вариант в командах, в чьих чемпионатах ещё не закрыто летнее трансферное окно.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Сенников: как Изидор не вернется в расположение "Локо"? Вендел тоже не хотел возвращаться, но пришлось
Бывший защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников высказался о ситуации с форвардом команды Вильсоном Изидором.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ