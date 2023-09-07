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Сенников: как Изидор не вернется в расположение "Локо"? Вендел тоже не хотел возвращаться, но пришлось

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Бывший защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников высказался о ситуации с форвардом команды Вильсоном Изидором.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Изидор не вернётся в расположение "Локомотива"? Ну, а как он не вернется? У него контракт. Вендел тоже не хотел возвращаться, но пришлось. Если Изидор не вернется, то ему просто перестанут платить зарплату. Он же не будет сидеть без зарплаты", — сказал Сенников.

Отметим, что 23-летний Изидор, по сообщениям СМИ, самовольно покинул расположение своей команды и не собирается возвращаться. Французский спортсмен хотел продолжить карьеру в одном из местных клубов, однако железнодорожников не устраивали эти предложения. Сейчас нападающему ищут вариант в командах, в чьих чемпионатах ещё не закрыто летнее трансферное окно.

Источник: "Евро-Футбол.Ру".


Сенников Изидор Локомотив Российские трансферы Вендел Зенит
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