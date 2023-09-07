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Фассон: учу футбольный русский язык, Гильерме помогает

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Защитник "Локомотива" Лукас Фассон заявил, что вратарь команды Гильерме помогает ему с русским языком.
Фото: ФК "Локомотив"
"Гильерме помогает не только с переводом. В принципе оказывает мне очень сильную поддержку, в том числе с русским языком. Да, учу язык, больше футбольный", — сказал Фассон.

22-летний Фассон стал игроком "Локомотива" летом 2022 года, но почти что сразу получил разрыв крестообразной связки колена, пропустив долгое количество времени из-за восстановления. Всего у бразильца 10 матчей за железнодорожников во всех турнирах и одна жёлтая карточка.

Источник: Sport24.


Фассон Гильерме Локомотив
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