Как утверждает источник, в трансфере 33-летнего россиянина заинтересован лично наставник команды Леонидас Воколос. Стороны ведут переговоры и близки к подписанию контракта. Спортивный директор "Ламии" Сакис Цикнис в интервью Sport24 подтвердил желание греческого клуба оформить сделку и факт переговоров. Ранее сообщалось о том, что Дзагоев может продолжить карьеру в чемпионатах Греции или Турции.
Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА покинул казанский "Рубин" по окончании минувшего сезона. За плечами Алана также 59 матчей и 9 забитых мячей в майке национальной сборной страны. Рыночная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 700 тысяч евро.
Источник: "Чемпионат"
Бывший полузащитник ЦСКА Дзагоев близок в переходу в греческий "ПАС Ламия 1964"
Бывший полузащитник московского ЦСКА, казанского "Рубина" и национальной сборной России Алан Дзагоев близок к переходу в греческий клуб "ПАС Ламия 1964".
Фото: ФК "Рубин"