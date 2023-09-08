"Клубы не смогли договориться. Насколько знаю, "Родина" не хочет его продавать в летнее трансферное окно. На данный момент продолжения переговоров с ЦСКА нет", — сказал Еремин.
Ранее появилась информация, что за переход 24-летнего футболиста "Родина" запрашивает 1,5 миллиона евро. Видимо, армейцы не захотели платить команде Первой лиги необходимую сумму.
В нынешнем сезоне спортсмен принял участие в восьми матчах во втором по силе дивизионе России, забив пять мячей. Он делит первое место в гонке бомбардиров с Исламом Машуковым из "Алании".
Источник: Sport24.
Агент: ЦСКА не смог договориться с "Родиной" по Тимошенко
Агент Олег Еремин, представляющий интересы нападающего "Родины" Ивана Тимошенко, рассказал, что клуб не смог согласовать условия перехода форварда с ЦСКА.
Фото: ФК "Родина"