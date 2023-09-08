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Колосков: на уровне основной сборной России Оганесяна еще никто не приглашал. У него есть выбор

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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на слова нападающего "Оренбурга" Степана Оганесяна. Футболист заявил, что пока не определился с национальной командой.
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
"Во-первых, на уровне основной сборной России Степана ещё никто не приглашал... Текущую политическую ситуацию знают все, и выбирать — право Оганесяна", — сказал Колосков.

21-летний Оганесян, вчера, 7 сентября, принял участие в товарищеском матче за сборную России против Олимпийской сборной Египта. Встреча завершилась ничьёй — 1:1. Оганесян, забивший в дебютном матче за национальную команду, также может играть за сборную Армении.

Источник: RT.


Оренбург Оганесян Колосков Сборная России Сборная Армении
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